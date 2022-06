Il salario minimo in Germania passa da 9,82 euro l'ora a 12 euro. La svolta tedesca (Di sabato 4 giugno 2022) Dal prossimo 1 ottobre il salario minimo legale in Germania salirà a 12 euro l’ora . La decisione è stata presa dal parlamento tedesco. Attualmente il salario minimo è di 9,82 euro. A luglio salirà... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 giugno 2022) Dal prossimo 1 ottobre illegale insalirà a 12l’ora . La decisione è stata presa dal parlamento tedesco. Attualmente ilè di 9,82. A luglio salirà...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - ilpost : Il Parlamento tedesco ha approvato un aumento del salario minimo a 12 euro l’ora - Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - gialupa : #News Salario minimo, dal governo arriva il no di Brunetta: “La crisi economica? Non c’è” - cinzia_pietro : RT @FabrizioDelpret: In Spagna il salario minimo è di 1000 euro al mese; in Germania la paga oraria minima è appena diventata di DODICI eur… -