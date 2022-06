Il ritorno dei Bauhaus: in nove punti l’immaginario gotico della band di Peter Murphy (Di sabato 4 giugno 2022) Tornano in Italia i Bauhaus, la band di Peter Murphy suonerà, infatti, per un’unica data a Milano, lunedì 6 giugno presso l’Alcatraz (info ticket online qui – biglietti disponibili in cassa). Evento organizzato da Vertigo. Al solito! Le storie che racconto sono racchiuse entro “9 punti 9”, così come nove sono le canzoni consigliate, inserite nella playlist in fondo al pezzo e che potete ascoltare gratuitamente sul mio canale Spotify. Cominciamo! 1. Prima di scoprirne il tratto, proviamo a contestualizzarli nel periodo in cui nascono: siamo intorno al 1977. Qualcuno lo chiama post punk (ma è una definizione che non amo), altri New Wave, ovvero: sonorità declamanti, affabulazioni sintetiche, reiterazioni distorte. E ancora: percussioni brutali, oscurità indefinibile e, in fondo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Tornano in Italia i, ladisuonerà, infatti, per un’unica data a Milano, lunedì 6 giugno presso l’Alcatraz (info ticket online qui – biglietti disponibili in cassa). Evento organizzato da Vertigo. Al solito! Le storie che racconto sono racchiuse entro “99”, così comesono le canzoni consigliate, inserite nella playlist in fondo al pezzo e che potete ascoltare gratuitamente sul mio canale Spotify. Cominciamo! 1. Prima di scoprirne il tratto, proviamo a contestualizzarli nel periodo in cui nascono: siamo intorno al 1977. Qualcuno lo chiama post punk (ma è una definizione che non amo), altri New Wave, ovvero: sonorità declamanti, affabulazioni sintetiche, reiterazioni distorte. E ancora: percussioni brutali, oscurità indefinibile e, in fondo al ...

