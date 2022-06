Il Psg sfoglia la margherita per l’allenatore | c’è anche Mourinho per il post-Pochettino

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 giugno 2022) La stagione del Psg non è stata all’altezza. La dirigenza è stata protagonista di una stagione faraonica con l’acquisto dei migliori calciatori in circolazione. Mbappé e compagni hanno conquistato la Ligue 1, ma in Champions League il percorso è stato deludente con l’eliminazione agli ottavi di finale. Nel mirino è finitoe soprattuttoMauricio, la squadra non gioca un calcio all’altezza delle aspettative e sono in corso valutazioni. L’addio con il tecnico argentino è molto probabile. Il Psglaalla ricerca di un sostituto all’altezza e sono tanti i nomi valutati. I primi nomi valutati sono stati Zinedine Zidane e Gallardo del River Plate, poi è circolatoil nome di Roberto Mancini della Nazionale italiana. Infine occhi su José ...