Il Pensiero di San Filippo Neri per oggi 4 Giugno 2022 – Video (Di sabato 4 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Bisogna obbedire all’ispirazione che Dio dà nell’orazione”. San Filippo, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo santo esercizio, perché L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Bisogna obbedire all’ispirazione che Dio dà nell’orazione”. San, tu che amasti così tanto la preghiera e fosti in essa così favorito da Dio, ottienimi uno stabile affetto verso questo santo esercizio, perché L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

chiarakalos : RT @_deenise19: Cinque anni da Piazza San Carlo. Come ogni anno il mio pensiero va a chi c’era quella notte e voleva solo vivere l’amore pe… - sognand0beckham : RT @_deenise19: Cinque anni da Piazza San Carlo. Come ogni anno il mio pensiero va a chi c’era quella notte e voleva solo vivere l’amore pe… - Umbria24 : Padre Enzo Fortunato: «Dobbiamo far entrare il pensiero di San Francesco nella finanza» - _deenise19 : Cinque anni da Piazza San Carlo. Come ogni anno il mio pensiero va a chi c’era quella notte e voleva solo vivere l’… - Cardileo7 : @LZ_russian @GerolamoAPiana @rusembitaly Si è imbattuto anche nel surreale, oltre che nella libertà di pensiero? M… -