Il mostro: il nuovo libro di Matteo Renzi è un lancio d’accusa verso le storture della nostra giustizia? (Di sabato 4 giugno 2022) Il mostro è il nuovo libro di Matteo Renzi, edito da Piemme nelle scorse settimane ed attualmente in cima alle classifiche di vendite. Un libro di racconto autobiografico, più che di mera denuncia della magistratura, dove l’autore ripercorre le sue vicende con la giustizia, esponendo fatti e raccontando aneddoti che -questo è il fattore clamoroso- non sono stati ad oggi smentiti dai diretti interessati. Escluso David Ermini, vicepresidente del CSM e storico compagno politico ed ex amico del senatore di Rignano che ha ora querelato Renzi per le accuse lanciategli nel testo, c’è una cappa intorno a molteplici vicende relative alla (mala)giustizia italiana che stentano a destare clamore nell’opinione pubblica. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Ilè ildi, edito da Piemme nelle scorse settimane ed attualmente in cima alle classifiche di vendite. Undi racconto autobiografico, più che di mera denunciamagistratura, dove l’autore ripercorre le sue vicende con la, esponendo fatti e raccontando aneddoti che -questo è il fattore clamoroso- non sono stati ad oggi smentiti dai diretti interessati. Escluso David Ermini, vicepresidente del CSM e storico compagno politico ed ex amico del senatore di Rignano che ha ora querelatoper le accuse lanciategli nel testo, c’è una cappa intorno a molteplici vicende relative alla (mala)italiana che stentano a destare clamore nell’opinione pubblica. Le ...

Advertising

twittfissato : Dal discorso di Obama a Stanford. Tratto da:il mostro:'credo d'aver sottovalutato quanto le nostre democrazie siano… - auraconte : Sono di nuovo madre e stavolta è femmina! ?? Almeno spero! Si tratta di una gattina tigrata di nemmeno due settimane… - spartacvs : @ferant210396 mi piacerebbe sapere come viene stimato questo dato. Non è che siccome il tessuto produttivo non è st… - tomishiba2020 : Prepariamoci al nuovo mostro !! Pd + Meloni + Renzi al governo - mariolosio : @ViVilaVitaOra se metti insieme i due cervelli e le due facce viene fuori un mostro per il nuovo jurassic park -