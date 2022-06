«Il giubileo della regina? Come un episodio di The Crown» (Di sabato 4 giugno 2022) Ma con molte più code. Perché mangiare focaccine e sorseggiare spumante per strada unisce tutti, ma è l'idea di far parte di questo momento storico senza precedenti che spinge miriadi di persone per le strade. Perché questo giubileo è «l'ultimo della regina», ed è difficile immaginare il futuro della monarchia britannica senza di lei. Il racconto da Londra Leggi su vanityfair (Di sabato 4 giugno 2022) Ma con molte più code. Perché mangiare focaccine e sorseggiare spumante per strada unisce tutti, ma è l'idea di far parte di questo momento storico senza precedenti che spinge miriadi di persone per le strade. Perché questoè «l'ultimo», ed è difficile immaginare il futuromonarchia britannica senza di lei. Il racconto da Londra

