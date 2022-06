Il giorno più bello, clip esclusiva del film di Andrea Zalone (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi vi presentiamo una clip esclusiva de Il giorno più bello: il film diretto da Andrea Zalone arriverà nelle sale il prossimo 9 giugno. Il giorno più bello, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il film diretto da Andrea Zalone in uscita nelle sale italiane il prossimo 9 giugno. Il lungometraggio, che ha tra i sui protagonisti , sarà distribuito da 01 Distribution. Nella clip che vediamo sopra, Aurelio si ritrova a fronteggiare una rivolta dei dipendenti "se i soldi non ce li ho non posso darveli". L'imprenditore scopre che le proteste dello staff sono nate da una voce messa in giro da Giorgio, convinto che Aurelio abbia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi vi presentiamo unade Ilpiù: ildiretto daarriverà nelle sale il prossimo 9 giugno. Ilpiù, di cui vi presentiamo una video, è ildiretto dain uscita nelle sale italiane il prossimo 9 giugno. Il lungometraggio, che ha tra i sui protagonisti , sarà distribuito da 01 Distribution. Nellache vediamo sopra, Aurelio si ritrova a fronteggiare una rivolta dei dipendenti "se i soldi non ce li ho non posso darveli". L'imprenditore scopre che le proteste dello staff sono nate da una voce messa in giro da Giorgio, convinto che Aurelio abbia ...

