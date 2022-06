Il coast to coast, amore e pazzia degli ultimi romantici (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – Il coast to coast, nel mondo del calcio, indica l’attraversamento di un campo da gioco da una parte alla parte opposta, ossia dalla zona difensiva a quella d’attacco. Ringraziamo il vocabolario Treccani per dispensare cultura ai più ma, questa definizione, è davvero troppo piatta. Immaginatevi un commento tipo “sì, carino” di un turista ai piedi del Colosseo o davanti all’Altare della Patria. Si tratta in realtà di uno dei gesti calcistici più belli in assoluto. E’ un viaggio infinito, di qualche secondo, che stuzzica i neurotrasmettitori umani, che tiene col fiato sospeso migliaia di persone, che fa temere il peggio ad alcuni ma profuma di gloria per altri. A differenza di altre gesta, generalmente eseguite dai campioni, questa cavalcata può essere fatta da tutti i calciatori e in tutte le serie o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – Ilto, nel mondo del calcio, indica l’attraversamento di un campo da gioco da una parte alla parte opposta, ossia dalla zona difensiva a quella d’attacco. Ringraziamo il vocabolario Treccani per dispensare cultura ai più ma, questa definizione, è davvero troppo piatta. Immaginatevi un commento tipo “sì, carino” di un turista ai piedi del Colosseo o davanti all’Altare della Patria. Si tratta in realtà di uno dei gesti calcistici più belli in assoluto. E’ un viaggio infinito, di qualche secondo, che stuzzica i neurotrasmettitori umani, che tiene col fiato sospeso migliaia di persone, che fa temere il peggio ad alcuni ma profuma di gloria per altri. A differenza di altre gesta, generalmente eseguite dai campioni, questa cavalcata può essere fatta da tutti i calciatori e in tutte le serie o ...

