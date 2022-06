Il carteggio tra Mussolini e De Man e i libri «rossi» nell’Italia fascista (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 5 giu – Il 21 luglio 1930 Benito Mussolini, da Roma, indirizzava una missiva all’autore di un saggio sul marxismo, la cui lettura aveva suscitato nel Duce un certo interesse. Il destinatario era l’intellettuale belga Henri de Man, che avrebbe replicato a stretto giro di posta il 23 agosto, da Francoforte, dove insegnava alla locale università. Il libro in questione, un’opera destinata ad avere considerevole influenza nella storia del revisionismo delle teorie marxiste, era apparso in tedesco nel 1926 sotto il titolo Zur Psychologie der Sozialismus, per essere poi pubblicato in francese con la titolazione Au delà du marxisme. Mussolini, comunque, non aveva letto l’originale tedesco, né le traduzioni francesi del saggio, ma il primo volume dell’edizione italiana del 1929; in quell’anno, infatti, il libro era uscito anche in Italia per l’editore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 5 giu – Il 21 luglio 1930 Benito, da Roma, indirizzava una missiva all’autore di un saggio sul marxismo, la cui lettura aveva suscitato nel Duce un certo interesse. Il destinatario era l’intellettuale belga Henri de Man, che avrebbe replicato a stretto giro di posta il 23 agosto, da Francoforte, dove insegnava alla locale università. Il libro in questione, un’opera destinata ad avere considerevole influenza nella storia del revisionismo delle teorie marxiste, era apparso in tedesco nel 1926 sotto il titolo Zur Psychologie der Sozialismus, per essere poi pubblicato in francese con la titolazione Au delà du marxisme., comunque, non aveva letto l’originale tedesco, né le traduzioni francesi del saggio, ma il primo volume dell’edizione italiana del 1929; in quell’anno, infatti, il libro era uscito anche in Italia per l’editore ...

