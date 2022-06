Il biologico è il futuro | ma quanto costa? Cinque euro al giorno secondo Franco Berrino

Leggi su consumatore

(Di sabato 4 giugno 2022)è stato per più di 40 anni direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Tumori di Milano. Nel suo ultimo libro, Il mandala della vita, racconta di come sia riuscito per 15 giorni a comprare cibospendendo 5alDa più parti arrivano conferme di come il cibo L'articolo proviene da Consumatore.com.