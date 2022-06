(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Riconoscere e festeggiare sempre il 4comedell’Unità nazionale e. Lo chiedono due disegni di legge presentati in Senato, il primo da Maurizio Gasparri, di Forza Italia, il secondo da un Gruppo di senatori del Pd, prima firmataria la presidente della commissione Difesa, Roberta Pinotti. Tra le due iniziative l’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che il 6 maggio scorso, nel promulgare la legge istitutiva dellanazionale della memoria e del sacrificio alpino, in una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, sottolineava l’opportunità di “assumere in legge la definizione completa del 4comedell’Unità nazionale e...

Il 4 novembre Giornata delle Forze armate, festa di tutti i Corpi (Adnkronos) – Riconoscere e festeggiare sempre il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lo chiedono due disegni di legge presentati in Senato, il primo da Maurizio ...Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Riconoscere e festeggiare sempre il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lo chiedono due disegni di legge presentati in Senato, il primo da Ma ...