Iga Swiatek ha vinto (di nuovo) il Roland Garros (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Iga Swiatek ha vinto il titolo nel Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco. It's your moment, @iga Swiatek #RolandGarros pic.twitter.com/NwHIYnGK2L — Roland-Garros (@RolandGarros) June 4, 2022 Swiatek, che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020. Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud. Iga x Suzanne A ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Igahail titolo nelfemminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista polacca, numero 1 della classifica Wta e del tabellone, ha sconfitto in finale la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 18, con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 10 minuti di gioco. It's your moment, @igapic.twitter.com/NwHIYnGK2L —(@) June 4, 2022, che subentra nell'albo d'oro alla ceca Barbora Krejcikova, bissa così il successo dell'edizione 2020. Domani finale maschile tra lo spagnolo Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud. Iga x Suzanne A ...

