“I tifosi del Liverpool stanno rivivendo 33 anni dopo il dramma di Hillsborough e le bugie che seguirono”

(Di sabato 4 giugno 2022) L’Equipe oggi dedica tre pagine alla protesta delper quanto accaduto allo Stade de France sabato scorso, in occasione della finale di Champions League tra Reds e Real Madrid. Iinglesi non hanno potuto evitare di tornare con la memoria alla tragedia di. Trentatrési ritrovano di nuovo a fare i conti con ledelle autorità, stavolta quelle francesi. “La storia serve a qualcosa? a volte ce lo chiediamo.è come se fosse inscritto nella carne di ogni tifoso del. È con questo metro di giudizio che dobbiamo misurare l’entità di quanto sta accadendo da una settimana,i gravi incidenti subiti daidel(e del Real Madrid), ...

MCriscitiello : Complimenti al Presidente della Salernitana Iervolino. Schiena dritta e ha capito subito tutto. Gli sono bastati 4… - SerieA : Al centro del campo batte un cuore ???? che ha infiammato tutti i tifosi del @acmilan ??TONALI IS ON FIRE ??… - sscnapoli : Il saluto di @MathiasOlivera5 ai tifosi del Napoli! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - uunonismo : RT @TuttoMercatoWeb: ?? '#Sebastiani, #DelliCarri, #Zeman. La me**a più la giri e più puzza': striscione di contestazione dei tifosi del #P… - p64389000hamdf : RT @bdsitalia: Tifose e tifosi di @OfficialASRoma si fanno sentire sull''amichevole' nell'Israel dell'apartheid. Chi tifa la Roma sta a fi… -

Tre i percorsi da 6, 10 e 17 chilometri che si snoderanno lungo le viecentro, della periferia e di Città Alta. Si tratterà di un vero e proprio serpentone didell'Atalanta all'insegna ...L'ex allenatoreNapoli, Rino Gattuso, risponde alle accuse di razzismo avanzate daiValencia ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'La mia storia parla per me. Io razzista Io xenofobo Io omofobo Io machista Ma siamo impazziti Basta, che si diano tutti una calmata. ... Finale Coppa. I tifosi del Rijeka approdano a Spalato Gennaro Gattuso, dopo le polemiche dei tifosi del Valencia relative ad alcune sue dichiarazioni passate, ha deciso di difendersi ...Dopo l’addio di Ivan Perisic, volato in Premier League alla corte di Antonio Conte, si profila un altro addio eccellente per l’Inter di Simone Inzaghi. L’ex allenatore nerazzurro infatti, dopo l’ester ...