I nuovi trend di trucco del momento secondo Luca Cianciolo, make-up artist da red carpet (Di sabato 4 giugno 2022) Ha creato gli eyeliner statement di Francesca Michielin a Sanremo e ha truccato alcune star come Toni Garrn e Larsen Thompson al Festival di Cannes. Qui ci racconta come adattare il trucco da red carpet alla vita reale, a fare buon uso del marrone e a realizzare le over lips della vita Leggi su vanityfair (Di sabato 4 giugno 2022) Ha creato gli eyeliner statement di Francesca Michielin a Sanremo e ha truccato alcune star come Toni Garrn e Larsen Thompson al Festival di Cannes. Qui ci racconta come adattare ilda redalla vita reale, a fare buon uso del marrone e a realizzare le over lips della vita

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 15.700 casi in media al… - TrendOnline : Pubblicati i nuovi dati #ISTAT: anche a maggio cresce l'indice dei prezzi al consumo. Calo leggero per l'occupazion… - tebaldi_andrea : Pubblicati i nuovi dati #Istat: anche a maggio cresce l'indice dei prezzi al #consumo. Calo leggero dell'occupazion… - MCapisani : Per @TheEconomist 3 mln di utenti #podcast. Ma, più dei numeri, meglio i trend: gli #audio portano nuovi lettori, p… - TrendOnline : Nuovi #buonispesa per la tua #famiglia: presenta la #domanda online entro dicembre per ricevere fino a 800 #euro di… -