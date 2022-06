I figli di Musk, le mamme che lavorano e quel gran figo di mister Welfare (Di sabato 4 giugno 2022) Tazza con beccuccio, tazza con cannuccia in silicone, tazza con cannuccia rigida, borraccia con beccuccio rigido, borraccia con tettarella, borraccia con cannuccia e con tettarella, borraccia termica normale, bicchiere: e così, questa è l’acqua? O è solo un modo socialmente accettabile per finire sul lastrico? Viviamo all’interno di un sistema che genera automaticamente necessità che non sono tali, o meglio: i desideri sono diventati bisogni. Con l’accesso totale alle informazioni, il palinsesto personale di medici specialisti, i gruppi di auto aiuto, le rassegne stampa gratuite, gli psicologi con la posta del cuore, corriamo spediti verso il sole di York. Nelle scorse settimane si è fatto un gran dire – nella bolla, mica nel paese reale, ci piacerebbe ma non è così che va il mondo – di natalità, di Elon Musk, di costo dei figli, di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 giugno 2022) Tazza con beccuccio, tazza con cannuccia in silicone, tazza con cannuccia rigida, borraccia con beccuccio rigido, borraccia con tettarella, borraccia con cannuccia e con tettarella, borraccia termica normale, bicchiere: e così, questa è l’acqua? O è solo un modo socialmente accettabile per finire sul lastrico? Viviamo all’interno di un sistema che genera automaticamente necessità che non sono tali, o meglio: i desideri sono diventati bisogni. Con l’accesso totale alle informazioni, il palinsesto personale di medici specialisti, i gruppi di auto aiuto, le rassegne stampa gratuite, gli psicologi con la posta del cuore, corriamo spediti verso il sole di York. Nelle scorse settimane si è fatto undire – nella bolla, mica nel paese reale, ci piacerebbe ma non è così che va il mondo – di natalità, di Elon, di costo dei, di ...

MarcoTurina : @MGAlbanesi Ha sette figli ( - ALisimberti : RT @il_Timone: L'uomo più ricco del mondo su Twitter ci ricorda che siamo a rischio estinzione. Cos'altro ci serve per darci una mossa? htt… - gem1nax : Elon Musk, ti spieghiamo noi due cose sul perché in Italia si fanno pochi figli | Wired Italia - fallguyjames : RT @LucillaMasini: Elon Musk e la profezia sull'Italia: 'Se non fate figli vi estinguerete'. Poco male: in caso di emergenza, resteranno p… - sibyldotline : RT @LucillaMasini: Elon Musk e la profezia sull'Italia: 'Se non fate figli vi estinguerete'. Poco male: in caso di emergenza, resteranno p… -