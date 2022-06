I Fantastici Quattro | chi sarà il regista? Perché non Raimi? risponde Bruce Campbell

(Di sabato 4 giugno 2022) Per I, Kevin Feige vorrebbe coinvolgere uncelebre come Sam; la risposta dinon si è fatta attendere. Chi dirigerà I? A quanto pare, secondo un report di Comic Book, Kevin Feige sarebbe alla ricerca di uncelebre come Sam. A questo proposito, la risposta dinon si è assolutamente fatta attendere! Oltre ad aver condiviso il report su Twitter, infatti, l'attore feticcio di Samha risposto: "Beh,non prendere proprio Sam?". Che ilpossa dirigere I? ...

Advertising

Juv3girl38 : RT @_sempre_sarai_: Quattro mesi fa, sul palco di Sanremo, questi due fuoriclasse dimostravano a tutta Europa quanto sono fantastici insiem… - ilaria_sabato : RT @_sempre_sarai_: Quattro mesi fa, sul palco di Sanremo, questi due fuoriclasse dimostravano a tutta Europa quanto sono fantastici insiem… - KillianBrien18 : RT @_sempre_sarai_: Quattro mesi fa, sul palco di Sanremo, questi due fuoriclasse dimostravano a tutta Europa quanto sono fantastici insiem… - KateSteele89 : RT @_sempre_sarai_: Quattro mesi fa, sul palco di Sanremo, questi due fuoriclasse dimostravano a tutta Europa quanto sono fantastici insiem… - _sempre_sarai_ : Quattro mesi fa, sul palco di Sanremo, questi due fuoriclasse dimostravano a tutta Europa quanto sono fantastici in… -

Chi dirigerà IA quanto pare, secondo un report di Comic Book, Kevin Feige sarebbe alla ricerca di un regista celebre come Sam Raimi . A questo proposito, la risposta di Bruce Campbell non si è ...... il supervisore agli effetti visivi candidato all'Oscar Christian Mänz ( Harry Potter e i Doni della Morte " parte 1 , i film Animali) e la costumista vincitrice diOscar Colleen ...Per I Fantastici Quattro, Kevin Feige vorrebbe coinvolgere un regista celebre come Sam Raimi; la risposta di Bruce Campbell non si è fatta attendere. Chi dirigerà I Fantastici Quattro A quanto pare, ...Finale dalle mille emozioni: i tempi regolamentari col Novi Beograd si chiudono sul 13-13, poi ai rigori sbagliano l’ex Mandic e Jaksic per il 17-16 ...