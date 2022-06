Advertising

ROMA. Il 33° anniversario difa litigare Pechino che vieta i raduni e Washington che onora i "in piazza". Vietato commemorare il massacro di piazzaa Hong Kong dove è in vigore la contestata legge sulla "sicurezza nazionale" voluta da Pechino per l'ex colonia britannica. ...... avete dimostrato di essere, decisi e professionali, capaci di infliggere perdite al ... e ha descritto l'Ucraina invasa come una piazzaal quadrato". 20.36 " Putin promulga legge ... I “coraggiosi” di Tiannanmen riaccendono le ceneri tra Usa e Cina: Washington 33 anni dopo li onora