I casi saliranno anche in Italia Cosa provoca il vaiolo delle scimmie Il piano dell' Ema

(Di sabato 4 giugno 2022) Idi contagio dasono destinati a salire, ma non c'è alcuna emergenza sanitaria. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sgombera il campo da dubbi ed equivoci sule dichiara: "È un virus notevolmente diverso dal Sars-Cov-2, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra le persone". "È una epidemia insolita, compresa l'ampia diffusione geografica - ha spiegato Marco Cavaleri, capoa strategia vaccinale'Ema - Ma è rassicurante che la maggior parte dei pazienti abbia avuto sintomi lievi e si sia ripresa senza bisogno di cure". Un dato sul quale ha insistito sottolineando che "non è una emergenza di salute pubblica", almeno per il ...

Advertising

tempoweb : 'I casi saliranno anche in Italia' Cosa provoca il #vaiolodellescimmie Pronto il piano dell'Ema #4giugno… - infoitsalute : Vaiolo scimmie, Ema: “Casi saliranno, ma nessuna emergenza sanitaria” - Mekhallix : @SkyTG24 i casi di covid saliranno ora, con tutti gli ucraini non vaccinati che arrivano siamo apposto! - mbx1900 : @Dyaale @Giandom84354994 I casi saliranno da fine giugno se il circo deve iniziare può iniziare a breve nn serve ottobre. -

LAPRESSE

La polizia ha spiegato che si tratta di controlli di routine (numerosi income questi). Il ... come un grande palco sul qualestar e divi, dal secondo classificato all'Eurovision Sam ..."Non conosco il loro programma, solitamente in questivengo informato solo all'ultimo delle ... il 19 lugliosul palco i Vintage Trouble con Kingfish (uno dei principali rappresentanti ... Vaiolo scimmie, Ema: "Casi saliranno, ma nessuna emergenza sanitaria" - LaPresse I casi di contagio da vaiolo delle scimmie sono destinati a salire, ma non c'è alcuna emergenza sanitaria. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sgombera il campo da dubbi ed equivoci sul vaiolo ...I ricoverati nei reparti ordinari sono 518 (+1); 25 quelli in terapia intensiva (invariato). 5 i decessi. (ITALPRESS).- foto agenziafotogramma.it - fag/fil/red 03-Giu-22 17:27 (ITALPRESS) - Sono 678 i ...