Hong Kong blindata per l' anniversario della protesta di piazza Tienanmen

amnestyitalia : #4giugno Questa è l'azione urgente che lanciammo nel 1989 dopo gli scontri di Piazza #Tiananmen. Ancora oggi, è imp… - RaiNews : L'anniversario del massacro di piazza Tienanmen (4 giugno 1989) - giuliapompili : 4 giugno, da Tienanmen a Hong Kong. Ne parliamo stasera alle 20 in diretta con @IlariaMariaSala qui ??… - cybereport : Anniversario di Tienanmen, Pechino blindata. E a Hong Kong vietate le veglie degli studenti - fcarusoconrotto : RT @giuliapompili: 4 giugno, da Tienanmen a Hong Kong. Ne parliamo stasera alle 20 in diretta con @IlariaMariaSala qui ?? -

Grandi misure di sicurezza amentre la citta' celebra il 33esimo anniversario della protesta di piazza Tienanmen. Gli agenti di polizia conducono perquisizioni al Victoria Park, dove tradizionalmente si tenevano le ...(AsiaNews) - In una città blindata dalla polizia per bloccare ogni manifestazione pubblica in ricordo del massacro di Tiananmen, i consolati occidentali sfidano i divieti di Pechino e ...Grandi misure di sicurezza a Hong Kong mentre la citta' celebra il 33esimo anniversario della protesta di piazza Tienanmen. Gli agenti di ...In Cina e a Hong Kong saranno vietate le commemorazioni pubbliche per l’anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tienanmen.