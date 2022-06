Highlights Italia-Cina 1-3, volley Nations League femminile 2022 (VIDEO) (Di sabato 4 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Cina 1-3, match della prima settimana della volley Nations League 2022 femminile. Ad Ankara arriva la seconda sconfitta in quattro incontri per le Azzurre di Mazzanti, che lottano ma cedono in quattro set contro le forti cinesi. Non bastano i 21 punti di Degradi e i 19 di Nwakalor per evitare lo stop, appuntamento adesso tra due settimane per una nuova tornata di incontri. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO GLI ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ilcon glidi1-3, match della prima settimana della. Ad Ankara arriva la seconda sconfitta in quattro incontri per le Azzurre di Mazzanti, che lottano ma cedono in quattro set contro le forti cinesi. Non bastano i 21 punti di Degradi e i 19 di Nwakalor per evitare lo stop, appuntamento adesso tra due settimane per una nuova tornata di incontri. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E REGOLAMENTO GLI ...

