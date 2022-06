Highlights e gol Italia-Germania 1-1, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 4 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Italia-Germania 1-1, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Al Dall’Ara di Bologna Mancini ne cambia dieci e soltanto Donnarumma è confermato, buon primo tempo di personalità. Nella ripresa il vantaggio con Pellegrini e l’immediata risposta di Kimmich fissano il punteggio su un pareggio giusto per quanto visto. Di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la prima giornata della. Al Dall’Ara di Bologna Mancini ne cambia dieci e soltanto Donnarumma è confermato, buon primo tempo di personalità. Nella ripresa il vantaggio con Pellegrini e l’immediata risposta di Kimmich fissano il punteggio su un pareggio giusto per quanto visto. Di seguito le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

Giornaleditalia : #ItaliaGermaniaUEFANationsLeague Italia Germania 1-1, gol e highlights della partita: VIDEO - Pall_Gonfiato : #NationsLeague - Ecco cosa è successo tra #ItaliaGermania #ItaGer #Nazionale #VivoAzzurro - _Sim95_ : @IlMilanista9 Le disfatte non le cerco io i gol di Milan Liverpool 3-3 li ho sempre visti di sfuggita ma non ho mai… - Gianfra12198016 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… - PiergiuseppeD05 : RT @Er_Libanese7: Volete sapere quanto ha fatto male Cardiff? Ha fatto così male che il famoso gol di “Asensio” io non l’ho mai visto. Ho s… -