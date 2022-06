Guerra in Ucraina, la diretta. Kiev: la Russia pronta all'offensiva a Sloviansk. Severodonetsk, l'Ucraina passa al contrattacco (Di sabato 4 giugno 2022) diretta Guerra in Ucraina . Il conflitto è arrivato al giorno numero 101. Continuano serrati i combattimenti a Severodonestk. Kiev fa sapere che l'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a ... Leggi su leggo (Di sabato 4 giugno 2022)in. Il conflitto è arrivato al giorno numero 101. Continuano serrati i combattimenti a Severodonestk.fa sapere che l'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a ...

Advertising

GiovaQuez : Intanto sulla tv russa: 'L'operazione speciale è finita, siamo nella terza guerra mondiale. Siamo costretti ad occu… - welikeduel : 'Questi 100 giorni di guerra d'Ucraina significano conseguenze per tutto il mondo. Parlare di grano e immigrazione… - riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - TuriCaggegi : RT @Radio1Rai: #MaryPopLive sabato 10.00 @mt_lamberti: tendenze #benessere e #fitness @riminiwellness. #Food: @PestoChampions e gusto, #art… - TheRealGabbo86 : RT @FBiasin: #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca senza senso,… -