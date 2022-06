Guerra in Ucraina, incontri su tregua tra Usa-Ue-Gb. Mosca rimuove il generale Dvornikov (Di sabato 4 giugno 2022) Continuano gli incontri tra i dirigenti Usa, Uk e quelli Ue per discutere di un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della Guerra in Ucraina attraverso i negoziati. Tra i temi in discussione c’è il piano in quattro punti proposto dall’Italia nelle scorse settimane. Secondo la Cnn, che cita fonti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Continuano glitra i dirigenti Usa, Uk e quelli Ue per discutere di un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine dellainattraverso i negoziati. Tra i temi in discussione c’è il piano in quattro punti proposto dall’Italia nelle scorse settimane. Secondo la Cnn, che cita fonti L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiovaQuez : Intanto sulla tv russa: 'L'operazione speciale è finita, siamo nella terza guerra mondiale. Siamo costretti ad occu… - riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - pedroelrey : Buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi sono dedicate ai 100 giorni di guerra in Ucraina. Per me la mig… - alessita_1994 : Zelensky fin dalla campagna elettorale voleva parlare con Putin,aveva pure proposto al presidente russo di scrivere… - robcostante : @DiegoFusaro @fcortese1 no, è totalmente falso. L'Ucraina non sta combattendo perché ha una controversia da risolve… -