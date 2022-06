Guendalina Tavassi, ‘esclusa’ dall’Isola dei famosi: finalmente svelato il motivo (Di sabato 4 giugno 2022) I fan dell’Isola dei famosi negli ultimi giorni sono parsi molto preoccupati perché Guendalina Tavassi non è apparsa in studio. Ma come mai la naufraga non si è presentata in trasmissione? L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello 11 non è stata tra gli ospiti intervenuti durante le ultime puntate del programma capitanato da Ilary Blasi. Guendalina-Tavassi-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo perché Guendalina Tavassi si sta assentando dalla trasmissione del celebrity survivor Mediaset. Guendalina Tavassi, perché è assente dagli studi televisivi Tutti gli appassionati telespettatori che hanno seguito le avventure dei naufraghi di Canale Cinque negli ultimi mesi, non hanno potuto fare a meno di notare che ... Leggi su altranotizia (Di sabato 4 giugno 2022) I fan dell’Isola deinegli ultimi giorni sono parsi molto preoccupati perchénon è apparsa in studio. Ma come mai la naufraga non si è presentata in trasmissione? L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello 11 non è stata tra gli ospiti intervenuti durante le ultime puntate del programma capitanato da Ilary Blasi.-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo perchési sta assentando dalla trasmissione del celebrity survivor Mediaset., perché è assente dagli studi televisivi Tutti gli appassionati telespettatori che hanno seguito le avventure dei naufraghi di Canale Cinque negli ultimi mesi, non hanno potuto fare a meno di notare che ...

