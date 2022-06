GTWC Europe, qualifiche 1000km Paul Ricard: Ferrari in pole con Iron Lynx #71, 7mo posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra partiranno dalla pole-position questa sera nella 1000km del Paul Ricard, quarta prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Prima gioia in qualifica della stagione per Iron Lynx #71, abili a primeggiare nelle tre sessioni previste per 337 millesimi su Côme Ledogar/Matteo Cairoli /Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche). Italia al vertice con due squadre del ‘Bel Paese’ che hanno monopolizzato la prima fila dello schieramento per una corsa che si prospetta molto interessante, l’ultimo vero test in pista in vista della 24h di Spa-Francorchamps che commenteremo a fine luglio. Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde (WRT #32) apriranno la seconda fila dello schieramento con la prima delle Audi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra partiranno dalla-position questa sera nelladel, quarta prova del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. Prima gioia in qualifica della stagione per#71, abili a primeggiare nelle tre sessioni previste per 337 millesimi su Côme Ledogar/Matteo Cairoli /Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche). Italia al vertice con due squadre del ‘Bel Paese’ che hanno monopolizzato la prima fila dello schieramento per una corsa che si prospetta molto interessante, l’ultimo vero test in pista in vista della 24h di Spa-Francorchamps che commenteremo a fine luglio. Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde (WRT #32) apriranno la seconda fila dello schieramento con la prima delle Audi ...

