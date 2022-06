Green pass, mascherine e vaccino: cosa cambia dall'1 giugno. Ecco le nuove regole (Di sabato 4 giugno 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate si avvicinano anche le prossime scadenze verso l’uscita dall’emergenza e progressivamente... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 giugno 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate si avvicinano anche le prossime scadenze verso l’uscita’emergenza e progressivamente...

Advertising

fanpage : Caos nel mondo della scuola, quando mancano ormai pochi giorni per la chiusura dell’anno: per via dell’obbligo vacc… - borghi_claudio : La polemica inutile del giorno deriva da un supposto voto al Senato per mettere i dati vaccinali in tempo reale nel… - borghi_claudio : L'ABOMINIO del green pass si eviterà in futuro non temendo una tessera di plastica ma con la CONSAPEVOLEZZA che si… - DubbiAbbi : @matt1news 'il Green pass dà la sicurezza di trovarsi fra persone non contagiose' - lukeblakesheep : RT @barbarab1974: Non intendo seguire la follia dei politici e quindi non andrò a farmi perforare il naso . Tanto meno richiederò il gre… -