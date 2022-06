Green pass e mascherine, cosa cambia dal 1 maggio? Le nuove regole (Di sabato 4 giugno 2022) Il 1° maggio rappresenta una data importante per l’Italia sotto il punto di vista delle regole di contenimento della pandemia di Covid-19, poiché scadrà l’ultimo decreto. Tra le principali novità ci sarà l’archiviazione del Green pass e la mascherine al chiuso che resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio. Le mascherine Ffp2, dunque, dovranno ancora essere utilizzate sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso, con posti ravvicinati: cinema, teatri, sale da concerto. Negli stadi, dove si sta all’aperto, le mascherine saranno obbligatorie fino al 30 aprile, non oltre. Nei palazzetti dello sport al chiuso, invece, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il 1°rappresenta una data importante per l’Italia sotto il punto di vista delledi contenimento della pandemia di Covid-19, poiché scadrà l’ultimo decreto. Tra le principali novità ci sarà l’archiviazione dele laal chiuso che resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio. LeFfp2, dunque, dovranno ancora essere utilizzate sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso, con posti ravvicinati: cinema, teatri, sale da concerto. Negli stadi, dove si sta all’aperto, lesaranno obbligatorie fino al 30 aprile, non oltre. Nei palazzetti dello sport al chiuso, invece, ...

