Gravina spegne i sogni: "Italia ripescata ai mondiali? Nessuna possibilità" (Di sabato 4 giugno 2022) Per il numero uno delle Figc non ci sono chance di ripescaggio per Qatar 2022 per l'Italia di Mancini: "Siamo fuori dal Qatar, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili".

