Gravina ' fuga da Coverciano? Si assumano responsabilità'

"Il valore e l'attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare". Gabrielenon usa giri di parole per commentare l'esodo degli azzurri da Coverciano (in particolare a far discutere il caso di Lazzari e Zaccagni su cui si era espresso anche il ct Roberto Mancini) nell'......Lazzari iniziano ufficialmente le vacanze estive dopo la stagione chiusa in biancoceleste e la... L'amarezza diAnche Gabriele, presidente della Federazione, non ha gradito il ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato da Bologna nel giorno di Italia-Germania, prima della sfida di Nations League: "Voglio aprire un discorso su un tema, ovvero il ripescaggio per i ...(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Il valore e l'attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare". Gabriele Gravina non usa giri di parole per commentare l'esodo degli azzurri da Coverciano (in parti ...