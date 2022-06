(Di sabato 4 giugno 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Se parliamo del, il calcio ha vincitori e sconfitti, l'Italia non si è qualificata e non parteciperà al campionato del mondo, se poi bisogna modificare le norme ci lavoreremo in seguito, ma non possiamo continuare a dire delle cose che ci mettono nelle condizioni di farci prendere in giro, latà passa da una serie di progetti sui quali stiamo lavorando anche per avere un calcio sostenibile”. Si sfoga il presidente della Federcalcio, Gabriele, a Bologna dove questa sera è in programma Italia-Germania di Nations League. Il momento che sta vivendo la Nazionale e più in generale il calcio italiano “ci tira tutti in mezzo, da qualche settimana abbiamo lanciato una nuova modalità operativa, dobbiamo lavorare ...

Advertising

nestquotidiano : Gravina “Basta parlare di ripescaggio, diventiamo poco credibili” - Italpress : Gravina “Basta parlare di ripescaggio, diventiamo poco credibili” - sportli26181512 : Gravina: 'Il ripescaggio ci rende poco credibili, basta parlarne': Gravina: 'Il ripescaggio ci rende poco credibili… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Gravina: 'Ripescaggio ci rende poco credibili, basta parlarne' - Ed_B_one4 : RT @GrenadierWaffen: Gravina: 'Ripescaggio ci rende poco credibili, basta parlarne #amala' -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'parlare di ripescaggio '. Gabrieletorna ancora una volta sulle voci (già smentite) di un ipotetico eventuale ripescaggio dell'Italia ai prossimi mondiali ( ) e pone l'enfasi sull'inizio ...Commenta per primoparlare del ripescaggio, l'Italia è fuori dal Mondiale. Parola di Gabriele, il presidente della Figc ha parlato da Bologna, dove l' Italia giocherà la prima sfida di Nations League con ...BOLOGNA (ITALPRESS) - "Se parliamo del ripescaggio diventiamo poco credibili, il calcio ha vincitori e sconfitti, l'Italia non si è qualificata e non part ..."L'italia non si è qualificata e non parteciperà al prossimo Mondiale, parlarne ci mette in condizioni di farci prendere in giro, non mi sono dimesso per senso di responsabilità" queste le parole del ...