Grand Prix Taekwondo: nei +67 kg Smiraglia si aggiudica la medaglia di bronzo

Al Foro Italico, al Grand Prix di Taekwondo, è arrivata la prima medaglia per l'Italia: a conquistarla è la 26enne Maristella Smiraglia. L'azzurra ha sbattuto in semifinale contro la sudcoreana Dabin Lee si garantisce comunque il bronzo nella categoria +67 kg. Dopo aver superato ai sedicesimi la brasiliana Gabriele Siqueira, agli ottavi la turca Nafia Kus e ai quarti l'uzbeka Svetlana Osipova, si è arresa alla Lee, vincente per 8-6. Per l'azzurra è comunque una bella soddisfazione dopo l'argento conquistato allo scorso Swedish Open.

