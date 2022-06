Grand Prix Taekwondo entusiasma Roma, Cito “Grande successo” (Di sabato 4 giugno 2022) Roma (ITALPRESS) – Nella suggestiva cornice del Foro Italico Grande successo per il Grand Prix di Roma, evento di Taekwondo che assegna punti utili per la qualificazione all'Olimpiade di Parigi 2024. Dopo il day 1 caratterizzato dall'infortunio e dalla sconfitta prematura di Vito Dell'Aquila, è stata Maristella Smiraglia la prima italiana a salire sul podio. Nella categoria +67 kg l'atleta azzurra si è fatta strada con tre successi prima di cedere in semifinale alla coreana Dabin Lee, numero due del seeding. “Dal punto di vista sportivo ci siamo tolti una Grande soddisfazione al termine di una giornata in cui abbiamo registrato la presenza di migliaia di persone – ha spiegato all'Italpress Angelo Cito, presidente della Federazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)(ITALPRESS) – Nella suggestiva cornice del Foro Italicoper ildi, evento diche assegna punti utili per la qualificazione all'Olimpiade di Parigi 2024. Dopo il day 1 caratterizzato dall'infortunio e dalla sconfitta prematura di Vito Dell'Aquila, è stata Maristella Smiraglia la prima italiana a salire sul podio. Nella categoria +67 kg l'atleta azzurra si è fatta strada con tre successi prima di cedere in semifinale alla coreana Dabin Lee, numero due del seeding. “Dal punto di vista sportivo ci siamo tolti unae soddisfazione al termine di una giornata in cui abbiamo registrato la presenza di migliaia di persone – ha spiegato all'Italpress Angelo, presidente della Federazione ...

