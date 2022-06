Gran Bretagna: professoressa italiana uccisa in casa, arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Si chiamava Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, bresciana di origine. Da 25 anni viveva in GB. Insegnava letteratura inglese all'università di Suffolk, nell'Essex. è stata ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Si chiamava Antonella Castelvedere, 52 anni, madre di una ragazzina di 12, bresciana di origine. Da 25 anni viveva in GB. Insegnava letteratura inglese all'università di Suffolk, nell'Essex. è stata ...

