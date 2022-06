GP Catalunya, Moto3: nessuno può fermare Foggia nelle qualifiche (Di sabato 4 giugno 2022) Le qualifiche del GP di Catalunya classe Moto3 parlano italiano, grazie a Dennis Foggia. Il romano di casa Leopard è un maestro del giro secco, su una pista che appare peggiorata rispetto alle FP3 della mattina. L’armada spagnola deve accontentarsi della terza posizione con Izan Guevara. Il bilancio complessivo degli italiani è in chiaroscuro. GP Catalunya, Moto3: le prove libere dei “piccoli” GP Catalunya Moto3: cosa succede nelle qualifiche? Riccardo Rossi passa dal Q1 al Q2, assieme a Kaito Toba, Ryusei Yamanaka e Scott Ogden. Quest’ultimo rischia di compromettere tutto cadendo nei minuti finali del turno, obbligando i meccanici del team VisionTrack ad un lavoro extra. Ma il miracolo riesce, e Scotty ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 giugno 2022) Ledel GP diclasseparlano italiano, grazie a Dennis. Il romano di casa Leopard è un maestro del giro secco, su una pista che appare peggiorata rispetto alle FP3 della mattina. L’armada spagnola deve accontentarsi della terza posizione con Izan Guevara. Il bilancio complessivo degli italiani è in chiaroscuro. GP: le prove libere dei “piccoli” GP: cosa succede? Riccardo Rossi passa dal Q1 al Q2, assieme a Kaito Toba, Ryusei Yamanaka e Scott Ogden. Quest’ultimo rischia di compromettere tutto cadendo nei minuti finali del turno, obbligando i meccanici del team VisionTrack ad un lavoro extra. Ma il miracolo riesce, e Scotty ...

