(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Noncheinil. Quando noi diciamo chevuol far cadere ilil 21 giugno, ci stiamo prendendo in giro. Per far cadere il, si ritirano i ministri". Così Matteoa In Onda su La7.

raffaellapaita : CHE FACCIA TOSTA Conte: si appropria del modello #Genova, dimenticando che quel modello vincente è lo stesso usato… - nicdemuro : #Renzi a #inonda: 'è ora di finirla con questo sistema che una o più persone disfano un governo' LETTERALE… - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Conte non ha mai fatto chiarezza del tutto su missione russa' - - TV7Benevento : Governo: Renzi, 'Conte? Non credo nessuno metterà in discussione Draghi' - - Alexct9 : RT @VoxClamantis5: @OrtigiaP se fosse passata la riforma costituzionale di Renzi avere il parlamento che si limita ad applaudire quello che… -

...dal, partiti e sindacati. I sindacati e partiti sono stati assenti sul fronte assegno unico e detrazioni : al netto, ho perso 100 euro nette fra nuovo assegno, detrazioni e bonus...C'è un modo per far fuori ile noi lo sappiamo bene , bisogna che ci siamo le dimissioni. ... ricorda un po' il Johnny Stecchino di Benigni ', così Matteopresentando 'Il Mostro' a ... Renzi a Live In Venezia: reddito di cittadinanza da abolire, è diseducativo (Adnkronos) – “Il governo italiano avrebbe dovuto chiarire meglio cose come ... russa su cui Conte non ha mai fatto chiarezza fino in fondo”. Così Matteo Renzi a In Onda su La7.Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Non credo che nessuno metterà in discussione il governo Draghi. Quando noi diciamo che Conte vuol far cadere il governo il 21 giugno, ci stiamo prendendo in giro. Per far c ...