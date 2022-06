Governo: Lollobrigida, 'tra i peggiori di sempre, Draghi certifica decisione Ue' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il reddito di cittadinanza è una vergogna perché a libro paga dello Stato sono state messe persone per non lavorare. Per creare nuova occupazione bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbassando il costo del lavoro, e tutelare i nostri prodotti e marchi: questa è la ricetta di Fratelli d'Italia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo a un'iniziativa elettorale per Barbieri sindaco, insieme al vicepresidente dei deputati FDI Tommaso Foti, a Piacenza. "Invece, quello che doveva essere il Governo dei migliori ma si è rivelato essere dei peggiori vuole imporre regole vessatorie, aumentando le tasse sulla casa, con la riforma del catasto, e aggredendo il risparmio dei cittadini. Ci aspettavamo un Draghi autorevole e che ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il reddito di cittadinanza è una vergogna perché a libro paga dello Stato sono state messe persone per non lavorare. Per creare nuova occupazione bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbassando il costo del lavoro, e tutelare i nostri prodotti e marchi: questa è la ricetta di Fratelli d'Italia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, intervenendo a un'iniziativa elettorale per Barbieri sindaco, insieme al vicepresidente dei deputati FDI Tommaso Foti, a Piacenza. "Invece, quello che doveva essere ildei migliori ma si è rivelato essere deivuole imporre regole vessatorie, aumentando le tasse sulla casa, con la riforma del catasto, e aggredendo il risparmio dei cittadini. Ci aspettavamo unautorevole e che ...

Advertising

Zzzz88A : #PNRR #italiaSvenduta #balneari #concessioni #ddlConcorrenza Italia danneggiata e svenduta con la scusa del Pnrr: F… - carmen_distaso : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… - DaniellaGrce6 : RT @FratellidItalia: Balneari. Lollobrigida: scelte governo danneggeranno economia nazionale. - gianfrancodig15 : NO SVENDERANNO L'ITAALIA, GIÀ L'HANNO SVENDUTA, L'UNICA POSSIBILITÀ PER SALVARE IL PAESE È UNA SOLA, DOVETE SCENDER… -