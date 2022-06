(Di sabato 4 giugno 2022) Si è concluso il terzo giro del, di scena ad Amburgo e già foriero di numerosi capovolgimenti di fronte in virtù delle difficoltà riscontrabili a tutti i livelli. Delle problematiche e mancate occasioni altrui approfitta: il francese diventacon lo score di -5, girando al pari di ieri in 71 colpi, 1 sotto il par. Il transalpino va alla ricerca del terzo torneo in carriera sul circuito ex continentale, che sarebbe addirittura il secondo consecutivo, impresa rarissima nelattuale. Dietro di loro restano a un colpo di distanza l’altro francese Julien Brun e lo svedese Joakim Lagergren, che con il loro -4 precedono il cinese Haotong Li e l’olandese Wil Besseling, entrambi a -3 con quest’ultimo che ...

CatelliRossella : Golf: Dutch Open a Victor Perez, Guido Migliozzi chiude 10/o - Sport - ANSA - ansacalciosport : Golf: Dutch Open a Victor Perez, Guido Migliozzi chiude 10/o. In Olanda il francese supera allo spareggio il neozel… - GolfeTurismo : Il Dutch Open a Victor Perez, decimo Guido Migliozzi - #GareGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Dutch Open a Victor Perez, Guido Migliozzi chiude decimo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: Dutch Open a Victor Perez, Guido Migliozzi chiude decimo -

OA Sport

Dietro di lui ecco il francesePerez (reduce dal successo in Olanda al Dutch Open), secondo ... il torneo del DP World Tour che avrà luogo dal 2 al 5 giugno sul tracciato del Green Eagle...Seconda piazza a - 4 per il francesePerez, altro serio candidato al successo conclusivo. Terzo a - 3 l'altro francese Julien Brun, in compagnia del danese Niklas Norgaard Nielsen e dello ... Golf: Victor Perez nuovo leader al Porsche European Open 2022 dopo tre giri. Risale 11° Edoardo Molinari L'azzurro non riesce a mantenere il ritmo nel secondo giro del Porsche European Open scendendo dal quarto al 26° posto. Con lui Edoardo Molinari è l'ìunico azzurro a superare il taglio. Al comando l'i ...L'azzurro ha concluso il primo giro del Porsche European Open al quarto posto, come sette giorni fa in Olanda. Ora cerca continuità di rendimento. Edoardo Molinari unico azzurro dentro la linea del ta ...