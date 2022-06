Gli Usa alzano ulteriormente la guardia per la possibilità di cyberattacchi dalla Russia (Di sabato 4 giugno 2022) La guardia è sempre stata alta ma, per la cybersecurity Usa, la paura per attacchi informatici decisivi e compromettenti a livelli massimi sale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si sta preparando alla possibilità di attacchi informatici dalla Russia – ha dichiarato l’assistente del procuratore generale per la sicurezza nazionale Matthew Olsen -. «Prendiamo ad esempio il recente attacco informatico ai sistemi Internet satellitari in Europa – ha dichiarato il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato – Quando le truppe russe sono entrate in Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio, le connessioni Internet satellitari sono state improvvisamente interrotte. L’attacco informatico della Russia contro l’infrastruttura di terra dei satelliti ha gettato decine di migliaia di persone ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 4 giugno 2022) Laè sempre stata alta ma, per la cybersecurity Usa, la paura per attacchi informatici decisivi e compromettenti a livelli massimi sale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si sta preparando alladi attacchi informatici– ha dichiarato l’assistente del procuratore generale per la sicurezza nazionale Matthew Olsen -. «Prendiamo ad esempio il recente attacco informatico ai sistemi Internet satellitari in Europa – ha dichiarato il Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato – Quando le truppe russe sono entrate in Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio, le connessioni Internet satellitari sono state improvvisamente interrotte. L’attacco informatico dellacontro l’infrastruttura di terra dei satelliti ha gettato decine di migliaia di persone ...

