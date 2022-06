‘Giustizia per tutti’, ottimo ascolto per la serie con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – ottimo ascolto per la serie tv ‘Giustizia per tutti’ con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, realizzata dalla Media Company Prodea Group attraverso la sua società di produzione Showlab. Dopo il grande successo della prima puntata che ha fatto registrare ben 3.736.000 spettatori e uno share del 21%, la seconda e terza serata hanno confermato il trend chiudendo in bellezza la serie sfiorando il 17% di share sul pubblico attivo stimato in 2.748.000 spettatori totali. Si è trattato della prima stagione di questa serie televisiva tutta italiana composta in 6 episodi della durata di 100 minuti ciascuno andati in onda su Canale 5 per tre prime serate, con l’ultima puntata lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –per latvpercon, realizzata dalla Media Company Prodea Group attraverso la sua società di produzione Showlab. Dopo il grande successo della prima puntata che ha fatto registrare ben 3.736.000 spettatori e uno share del 21%, la seconda e terza serata hanno confermato il trend chiudendo in bellezza lasfiorando il 17% di share sul pubblico attivo stimato in 2.748.000 spettatori totali. Si è trattato della prima stagione di questatelevisiva tutta italiana composta in 6 episodi della durata di 100 minuti ciascuno andati in onda su Canale 5 per tre prime serate, con l’ultima puntata lo ...

