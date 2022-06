Giubileo regina: spettacolare Cambio della Guardia a Windsor (Di sabato 4 giugno 2022) Lo spettacolare Cambio della Guardia a Windsor per il terzo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta sul trono da 70 anni. La Guardia Nuova marcia attraverso la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Loper il terzo giorno delle celebrazioni deldi PlatinoElisabetta sul trono da 70 anni. LaNuova marcia attraverso la ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - DebBuratti74 : @GassmanGassmann Secondo me è solo curiosità, seguiamo i festeggiamenti per il Giubileo della Regina perché è un ev… - robertina19899 : RT @rtl1025: ?? Un traguardo senza precedenti: sette decenni sul #trono, per un regno che non ha eguali nella storia del #RegnoUnito. Quattr… - SLN_Magazine : Giubileo Platino, malessere per la regina Elisabetta. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - caroletta71 : RT @duranradio1: Vi ricordiamo che per l'Italia sarà SKY trasmette il concerto per il giubileo di platino della Regina Elisabetta II Il co… -