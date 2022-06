Giubileo: festa al Derby senza la regina (Di sabato 4 giugno 2022) Proseguono in Gran Bretagna per il terzo giorno i festeggiamenti per il Giubileo di Platino dei 70 anni sul trono della regina Elisabetta, che culmineranno questa sera con il concerto all'aperto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Proseguono in Gran Bretagna per il terzo giorno i festeggiamenti per ildi Platino dei 70 anni sul trono dellaElisabetta, che culmineranno questa sera con il concerto all'aperto ...

Advertising

iconanews : Giubileo: festa al Derby senza la regina - OscarTonnina : Giubileo di Platino, dietro la festa un Regno che vacilla. Ecco tutti i cambiamenti che minacciano la corona - Il F… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Dietro le bandiere e le feste nelle strade, c'è la vera possibilità che il Regno Unito diventi ancora più piccolo in un fu… - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: #GIUBILEODIPLATINO DELLA #REGINAELISABETTA: UNA FESTA IN CHIAROSCURO - LabParlamento : #GIUBILEODIPLATINO DELLA #REGINAELISABETTA: UNA FESTA IN CHIAROSCURO -