Giubileo di Platino | il debole per Andrea | l’amore per i gialli | passioni e curiosità della regina

(Adnkronos) – l'amore per la Francia e per i cavalli, guida scout accanto alla sorella Margaret, un debole per il figlio Andrea. curiosità, passioni e qualche aneddoto nel Giubileo di Platino che la regina Elisabetta II e tutto il Regno Unito stanno festeggiando in questi giorni. E non solo. Amante degli animali (il suo primo pony lo ebbe in dono dal padre, re Giorgio VI, a 4 anni)e collezionista da anni di dipinti e ritratti, detesta il teatro e i concerti, soprattutto l'arte astratta. Ma nel suo cuore c'è il musical Oklahoma e il brano 'People Will Say We're in Love' in ricordo del fidanzamento ufficiale con il principe Filippo di Edimburgo. Era nata il 21 aprile 1926 nella casa dei nonni materni, il conte e la contessa di Kinghorne al numero 17 ...

