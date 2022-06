Giubileo di Platino, discreta e determinata: nuova biografia su queen Elizabeth (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – discreta, affabile, mai sopra le righe, sempre presente, quasi onnipotente. E’ il ritratto di Elisabetta II secondo Robert Hardman nel libro uscito per il Giubileo di Platino ‘queen of our time, The life of queen Elizabeth II’ (Pegasus Books). “In 70 anni di regno non ha mai perso il suo aplomb, il suo sangue freddo. La guerra, i bombardamenti su Londra, i timori per un possibile rapimento – ha raccontato in una intervista a ‘Point de vue’ lo storico e specialista della monarchia inglese- E’ un’immagine della regina inedita, poco conosciuta. Forse ripensando a quegli anni è riuscita ad affrontare la pandemia e oggi il conflitto tra la Russia e l’Ucraiana”. “La regina non ha mai perso il controllo anche in momenti molto difficili per la monarchia. Ricordo gli anni ’90- ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –, affabile, mai sopra le righe, sempre presente, quasi onnipotente. E’ il ritratto di Elisabetta II secondo Robert Hardman nel libro uscito per ildiof our time, The life ofII’ (Pegasus Books). “In 70 anni di regno non ha mai perso il suo aplomb, il suo sangue freddo. La guerra, i bombardamenti su Londra, i timori per un possibile rapimento – ha raccontato in una intervista a ‘Point de vue’ lo storico e specialista della monarchia inglese- E’ un’immagine della regina inedita, poco conosciuta. Forse ripensando a quegli anni è riuscita ad affrontare la pandemia e oggi il conflitto tra la Russia e l’Ucraiana”. “La regina non ha mai perso il controllo anche in momenti molto difficili per la monarchia. Ricordo gli anni ’90- ...

Ingo0071 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | Stasera dalle 20.30 i QUEEN+ ADAM LAMBERT apriranno il concerto a Buckingham Palace per il giubileo di platino… - _PuntoZip_ : Giubileo di Platino di Elisabetta II: su Sky PLATINUM PARTY AT THE PALACE, sabato in diretta da Buckingham Palace - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Giubileo di Platino, Meghan e Harry “a distanza”, gli orecchini di Kate, le immagini trasmesse di Elisabetta II: i messag… - ComunitaQueenIT : #NEWS | Stasera dalle 20.30 i QUEEN+ ADAM LAMBERT apriranno il concerto a Buckingham Palace per il giubileo di plat… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Il “malessere” e i forfat della Regina alle celebrazioni del Giubileo di Platino. Come sta davvero Elisabetta? -