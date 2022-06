Giubileo di Platino | dietro la festa un Regno che vacilla Ecco tutti i cambiamenti che minacciano la corona

(Di sabato 4 giugno 2022) È dallo scorso 2 giugno che ilUnito festeggia il Platinum Jubilee, la celebrazione dei settant’anni deldella regina Elisabetta. A novantasei anni, la sovrana è la prima nella storia dela raggiungere questa pietra miliare. È dalla sua inzione nel 1952, quando aveva venticinque anni, che Elisabetta si dedica concretamente al suo ruolo di sovrana costituzionale. Per la maggior parte delle persone che vivono qui nelUnito, è quasi impossibile immaginare la vita senza la regina Elisabetta. Durante il suo, il paese ha affrontato, crisi e eventi monumentali: il pericolante impero britannico; l’entrata nell’Ue nel 1973 e l’uscita nel 2019; la distruzione delle industrie; la guerre in Afghanistan e Iraq; le riforme sociali che ...

È il momento clou della terza giornata di eventi pubblici per ildiche celebra proprio i 70 anni di regno di Elisabetta: sul palco saliranno Diana Ross, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, ...Lo riporta Sky News, mentre nella capitale britannica continuano i festeggiamenti per ildidella Regina. La polizia ha promesso aggiornamenti ma sui social si parla dell'esplosione ...Roma, 4 giu. (askanews) - Lo spettacolare cambio della Guardia a Windsor per il terzo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino della ...(Adnkronos) – Momenti di paura stamani a Londra per un allarme bomba mentre si celebra il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. La polizia ha sgomberato Trafalgar Square e ha proceduto con ...