Giubileo di Platino, concerto sold out: anche Kim Kardashian «senza biglietto» (Di sabato 4 giugno 2022) La modella e il fidanzato Pete Davidson si trovano a Londra e - stando alla rivelazione del Daily Mail - avrebbero chiesto i ticket per lo show sia al Palazzo che alla BBC, ma senza successo: «Non gli interessa se sono biglietti VIP, loro adorano la famiglia reale e vogliono solo celebrare la regina Elisabetta» Leggi su vanityfair (Di sabato 4 giugno 2022) La modella e il fidanzato Pete Davidson si trovano a Londra e - stando alla rivelazione del Daily Mail - avrebbero chiesto i ticket per lo show sia al Palazzo che alla BBC, masuccesso: «Non gli interessa se sono biglietti VIP, loro adorano la famiglia reale e vogliono solo celebrare la regina Elisabetta»

Advertising

Ingo0071 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | Stasera dalle 20.30 i QUEEN+ ADAM LAMBERT apriranno il concerto a Buckingham Palace per il giubileo di platino… - _PuntoZip_ : Giubileo di Platino di Elisabetta II: su Sky PLATINUM PARTY AT THE PALACE, sabato in diretta da Buckingham Palace - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Giubileo di Platino, Meghan e Harry “a distanza”, gli orecchini di Kate, le immagini trasmesse di Elisabetta II: i messag… - ComunitaQueenIT : #NEWS | Stasera dalle 20.30 i QUEEN+ ADAM LAMBERT apriranno il concerto a Buckingham Palace per il giubileo di plat… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Il “malessere” e i forfat della Regina alle celebrazioni del Giubileo di Platino. Come sta davvero Elisabetta? -