Giovani e forti: il futuro del tennis italiano è in ottime mani. Da Cobolli a Gigante (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo anni di risultati altalenanti impreziositi da qualche piacevole impresa, il tennis italiano sta ritrovando smalto e giocatori come Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono tornati a riempire le pagine della storia tennistica nostrana. Nonostante le recenti belle soddisfazioni, uno sguardo va già verso il futuro con tanti altri ragazzi che lottano per scalare le posizioni del ranking. Di Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli si è parlato molto negli ultimi mesi, e in questo senso gli Internazionali BNL d’Italia sono stati una vetrina importante per mostrarsi anche ai più ‘distratti’. ‘Zeppo’ è riuscito, anche grazie ad una serie di circostanze favorevoli, a guadagnarsi l’esordio in carriera nel main draw di un Masters 1000. Giocare davanti al pubblico di casa partite come quella contro Karen Khachanov è ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo anni di risultati altalenanti impreziositi da qualche piacevole impresa, ilsta ritrovando smalto e giocatori come Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono tornati a riempire le pagine della storiatica nostrana. Nonostante le recenti belle soddisfazioni, uno sguardo va già verso ilcon tanti altri ragazzi che lottano per scalare le posizioni del ranking. Di Giulio Zeppieri e Flaviosi è parlato molto negli ultimi mesi, e in questo senso gli Internazionali BNL d’Italia sono stati una vetrina importante per mostrarsi anche ai più ‘distratti’. ‘Zeppo’ è riuscito, anche grazie ad una serie di circostanze favorevoli, a guadagnarsi l’esordio in carriera nel main draw di un Masters 1000. Giocare davanti al pubblico di casa partite come quella contro Karen Khachanov è ...

Advertising

CommJumped : Vendere i giovani forti come bastoni è una cazzata clamorosa dannato suning - Marco9751657784 : @mike61824807 @TomoriEnjoyer Perché i procuratori e i dirigenti delle squadre ti chiedono uno sproposito per i giov… - Melos801 : @NicoSpinelli8 Un bel duo Asslani - Casadei,forse acerbo x la serie A ma perché non provare a dare fiducia ai giova… - AvvGianlucaFava : Speriamo che i casi #Zaniolo e #Bonucci abbiano insegnato qualcosa all’Inter: i giovani forti non si vendono, si fa… - Tc7013 : @andreaalpini3 Perchè questi giovani e forti non sono al fronte a difendere la loro patria? Semplice, sono delinque… -