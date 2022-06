Giorgia Palmas mostra nuove emozioni del giorno del matrimonio con Magnini

(Di sabato 4 giugno 2022) Passano le settimane econtinua ad emozionarsi guardandofoto del. Filipposi sono sposati tre settimane fa, hannoto tanto del loropiù bello, non si sono negati ai fan, ai follower, che con loro attendevano da tempo le nozze. Tante lee le immaginite ma non c’era ancora la foto delcon i genitori. Quella non può mancare, sarà anche una foto in posa in chiesa ma è lo scatto che racconta molto del passato e del presente degli sposi.ha scelto di pubblicare una foto bellissima, che la commuove, anche se ognuno guarda in un punto diverso ma ...

Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Argegno Lago Di Como - SilvanoPedrini : @Giorgia_Palmas Il cammino con fascino sensuale!!??????… - Giorgia_Palmas : Camminando camminando ???? @ Arco della Pace - Giorgia_Palmas : Benvenuto Giugno ?? . #abito @emmemarella_official Ad @ Arco della Pace - CheDonnait : La scelta di Giorgia Palmas e Magnini #gossip -

A ricordare la particolarità di questo modello è stata, che ha scelto per le sue nozze un abito da sposa che si trasforma C'è chi sceglie un doppio abito da sposa, uno da riservare alla cerimonia e l'altro al ricevimento come Beatrice Valli ...Vittorio Brumotti, ex/ Non è stato un colpo di fulmine, ma... Come riporta il comunicato stampa di anticipazioni divulgato proprio da 'Striscia la notizia', si tratta di un polmone ...Passano le settimane e Giorgia Palmas continua ad emozionarsi guardando nuove foto del matrimonio. Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati tre settimane fa, hanno mostrato tanto del loro gior ...Giorgia Palmas mette in mostra una sensualità micidiale come sempre, l'ex velina evidenzia dettagli che fanno girare la testa ...