Giletti difende la scelta di andare in onda da Mosca: «Se vai in Ucraina va bene, se vai in Russia non va bene?» (Di sabato 4 giugno 2022) Massimo Giletti Massimo Giletti prova a giocare d'anticipo. La decisione di andare in onda con Non è l'Arena in diretta dal centro di Mosca ha già sollevato qualche malumore e dopo la puntata con ogni probabilità non mancheranno le polemiche. Il conduttore alla vigilia frena così facili "allarmismi" (o almeno ci prova): "Io son cresciuto con Giovanni Minoli, che considero uno dei giornalisti più importanti che abbiamo in Italia. Lui mi ha sempre detto: 'mai guardare del binario una sola linea'" ha dichiarato a RTL.102.5, intervenendo in diretta da Mosca, dove sta ultimando i preparativi della puntata di domani sera. Giletti difende così la scelta di trasmettere Non è l'Arena dalla Russia, dopo essere già stato in ...

