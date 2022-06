Ghirelli | “Padova-Palermo sarà una finale emozionante Ripescaggi? Speriamo pochi episodi”

(Di sabato 4 giugno 2022) Francesco, Presidente della Serie C, ha parlato dellaplayoff in programma domani tra: “unabellissima, piena di emozioni con due grandi club che a loro volto hanno stadi dalla grande storia. Saranno soldout e anzi, nel corso di queste ore abbiamo consentito con deroghe ad un incremento della capienza su”. Poi ha continuato: “L’intenzione è quella di eliminaree riammissioni ma per farlo dobbiamo attendere che il calcio vada verso la riforma. Quando questo avverrà saremo i primi a dire stop ai. Quest’anno mi auguro che non ci siano tantedel genere, la situazione dovrebbe essere sotto controllo, senza eccessive sofferenze dei club”. ...

