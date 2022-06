Germania, ticket di 9 € per viaggiare ovunque: ecco la novità (Di sabato 4 giugno 2022) In Germania, è stato creato un ticket di 9 € per aiutare tutti a viaggiare. L’iniziativa riguarda mezzi pubblici e treni regionali Una vera e propria scommessa, che potrebbe pagare così come potrebbe non farlo. In Germania, per combattere l’aumento dei prezzi della benzina, il Governo ha cominciato a promuovere l’iniziativa “9 € ticket“. Si tratta di un programma che permette a qualunque cittadino tedesco di poter viaggiare su tutta la rete nazionali dei mezzi pubblici e treni regionali a soli 9 € al mese. Questo incentivo, su input del Governo, mira a contrastare i rincari del petrolio e quindi della benzina. La popolazione lascerà quanto più possibile l’auto a casa. L’iniziativa è valida per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto. I cittadini hanno chiaramente accolto in modo ... Leggi su zon (Di sabato 4 giugno 2022) In, è stato creato undi 9 € per aiutare tutti a. L’iniziativa riguarda mezzi pubblici e treni regionali Una vera e propria scommessa, che potrebbe pagare così come potrebbe non farlo. In, per combattere l’aumento dei prezzi della benzina, il Governo ha cominciato a promuovere l’iniziativa “9 €“. Si tratta di un programma che permette a qualunque cittadino tedesco di potersu tutta la rete nazionali dei mezzi pubblici e treni regionali a soli 9 € al mese. Questo incentivo, su input del Governo, mira a contrastare i rincari del petrolio e quindi della benzina. La popolazione lascerà quanto più possibile l’auto a casa. L’iniziativa è valida per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto. I cittadini hanno chiaramente accolto in modo ...

